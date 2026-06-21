セブン‐イレブン・ジャパンでは、「セブンカフェ スムージー」より、フルーティーで夏にぴったりな新商品「トロピカルマンゴースムージー」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて23日より順次発売する。【画像】おいしそう！多彩なスムージーのラインアップ同商品は、濃厚な甘みととろける食感が特長のマンゴー果肉に、アルフォンソマンゴーとパッションフルーツのピューレ、アセロラ果汁を使用したアイスキューブ、甘酸っぱい