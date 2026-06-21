俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は21日、第24話「軍師官兵衛！」が放送され、第6章「播磨攻略編」の幕が下りる。＜※以下、ネタバレ有＞荒木村重（トータス松本）に幽閉されて1年、小寺官兵衛（倉悠貴）は有岡城で心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、羽柴小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）