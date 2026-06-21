大阪の梅田・茶屋町エリアで『ちゃやまち推しフェスティバル2026』『ちゃやまちアイドルパーク2026』（#ちゃいぱ）が20日と21日に開催中。MBSテレビはきょう21日、『よんチャンTV特別編 梅田に新祭典！推しフェス＆ちゃいぱ大推し祭SP』（後1：00〜2：30※関西ローカル）を生放送し、現地の熱狂を届ける。【写真】『よんチャンTV特別編』高橋みなみ、現役アイドルグループたち登場番組では、梅田の盛り上がりの様子を届け、