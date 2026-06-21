歌手田原俊彦（65）が18日放送されたBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」に出演。かつて「たのきんトリオ」として大ブームを巻き起こした近藤真彦、野村義男との付き合いについて聞かれる一幕があった。たのきんトリオが出演した人気ドラマ、TBS系「3年B組金八先生」の話題になり、MCの笑福亭鶴瓶が「マッチ（近藤）と会うの？会わないでしょ？」と単刀直入に質問した。すると田原は「会わないですねえ。（電話で話すことも）全然ないです