日差しが気になる季節、そろえておきたいのがUV対策グッズ。とはいえ、毎日使うものだからこそ、手軽に取り入れられるアイテムがうれしいですよね。今回は、セリアで買えるUV対策アイテムの中から、おすすめの3商品をピックアップして紹介します。冷房対策にも便利そう！●アームカバーアームカバーは、外出時や自転車移動、運転中などに活躍するアイテム。ロングタイプなら手首から腕までしっかりカバーでき、半袖コーデの日差し