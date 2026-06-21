ジョナサンの公式X（＠jona_official_）は、「乾杯ジョナサンフェス」と題して、最長2026年8月10日まで使えるクーポンを公開しています。なお、一部のクーポンの有効期間は6月28日までです。生ビール、角ハイが半額にアルコール4品に使える"半額クーポン"は6月28日までです。●サントリー ザ・プレミアムモルツ（生ジョッキ）605円→301円●サントリー 角ハイボール384円→191円●デカンタワイン（赤／白）各418円→各209円ほか、