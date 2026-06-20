日本におけるがんの死亡数を部位別でみると、大腸がんは男性第2位、女性第1位となっています。しかし、早期に発見できれば内視鏡手術で完治が期待できます。そこで今回は大腸カメラと遺伝について「牛腸内科クリニック」の牛腸先生に解説していただきました。 監修医師：牛腸 俊彦（牛腸内科クリニック） 昭和医科大学医学部卒業。その後、昭和医科大学横浜市北部病院、富士吉田市立病院、昭和医科大学消化器内科などで経