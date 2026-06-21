「仕事ができる人」と「仕事ができない人」は、日ごろのなにげない口グセから違いがあります。たった一言でも、相手が動きやすくなる言葉もあれば、混乱させてしまう言葉もあるんです。その違いは何なのでしょうか？ 3万人を分析して「仕事ができる人」になる絶対ルールをまとめた書籍『仕事ができる人の頭のなか』著者の木暮太一氏に伺いました。できない人は「曖昧なこと」をよく言う仕事ができる人とできない人は、能力よりも