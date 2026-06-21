開催：2026.6.21 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 4 - 3 [ブリュワーズ] MLBの試合が21日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとブリュワーズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はクリス・セール、対するブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソンで試合は開始した。 5回裏、4番 オジー・アルビーズ 3球目を打って右中間スタンド