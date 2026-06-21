「補助犬以外入店NG」を掲げてもいろいろな理由をつけて愛犬を店内に連れてくるお客さんはいる…。【漫画】本編を読む犬と一緒に散歩している最中、ちょっとスーパーやコンビニに立ち寄りたくなることは少なくない。しかし、愛犬を外につないだり車内で待たせたりすることに不安を感じる飼い主もいるだろう。今回は、狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」から、「補助犬以外入店NG」