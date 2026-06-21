単機としては世界最大の蓄熱容量と最大規模の集光ミラー面積を備える太陽熱発電所−中国広核集団（CGNPC）ゴルムド350メガワット太陽熱発電実証プロジェクトがこのほど、青海省ゴルムド市烏図美仁（ウトメレン）太陽光・太陽熱発電園区で正式に着工しました。このプロジェクトの集光ミラーの総面積は370万平方メートルで、標準サッカー場518面の広さに相当し、ミラー場はタワー型集光ミラー3面とトラフ型集光ミラー1面で構成されて