巨人の左腕・井上が中日戦に先発する。ここまで10試合に登板して5勝5敗、防御率2・79だが、中日戦は今季初めての登板になる。このカードは昨年まで通算5勝2敗と得意。勝てば昨年4月22日以来だ。井上は今季被打率を・233に抑えているが、0ストライク時が・405→1ストライク時が・259→2ストライク時が・174と早いカウントでよく打たれる。特に初球は21打数10安打（被打率・476）とさらに悪くなっており、細心の注意を払いたい。