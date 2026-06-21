山田太一原作・脚本のドラマ『早春スケッチブック』は横浜の郊外が舞台だった。学生だった1983（昭和58）年1〜3月、フジテレビで放映された。印象的なセリフが多く、後に文庫化されたシナリオを買った。ともに子連れで結婚し平穏に暮らす4人家族の前に母親の昔の男、長男の実の父親が現れる。「ありきたりなことを言うな。おまえらは骨の髄までありきたりだ」写真家で奔放に生きる実父に影響され高校3年の長男は「うちなんか