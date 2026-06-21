ことし、9月に開幕するアジア大会 愛知・名古屋。今回は、北中米ワールドカップ開幕で世界中が熱狂しているサッカーの話題です。 【写真を見る】ベンチ裏でシュミット選手を救った“ある助言” GK史上最年少で日本代表デビュー 名古屋グランパスの若き守護神 ピサノ選手(20) 夢を叶えて母校へ 【アジア大会 愛知･名古屋】 アジア大会では日本の守護神へと期待が高まる、名古屋グランパスのゴールキ}