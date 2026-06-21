近年の阪神は6月の第3日曜日にあたる「父の日」の勝率が悪い。2016年以降の星取りは●●●△●●●●○●の1勝8敗1分けで、24年のソフトバンク戦以外は白星がない。その24年6月16日のソフトバンク戦で初回に決勝の満塁本塁打を放ったのが前川だった。DeNAの予告先発・尾形とは、右腕がソフトバンク在籍時代に対戦経験があり、通算4打数1安打で1本塁打。ファーム戦とはいえ、阪神の現役選手で尾形から本塁打を放っている唯一の