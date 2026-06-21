プロ野球・DeNAの相川亮二監督が20日、6月に新加入したビド投手とエンカーナシオン選手の1軍合流時期について語りました。両選手のデビューについて報道陣から問われるも、「本人の体調と状態が1番」と慎重な姿勢を示します。しかし「僕らの理想は当然すぐにでも先発出場してほしい。それは2人とも一緒」と話しました。「普通に考えたら(調整登板は)3回4回」と語る相川監督。「きっと1か月ちょっとぐらいで2人とも」と、すぐの1軍