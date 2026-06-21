かつては“死の病”と恐れられたHIVやエイズ。治療薬の開発で普通の生活が送れるようになっていますが、今も課題が。 【写真を見る】かつて｢死の病｣と呼ばれ…20年前HIVに感染した男性の今 1日2粒で“普通の生活”できるのに消えない偏見 ｢性的接触あれば、誰もが感染リスクある。検査し早期発見を｣ 名古屋医療センターの感染症内科。この日1人の男性が診察に訪れました。岐阜県に住むKさん（50代）。Kさんは「HIV（ヒト免