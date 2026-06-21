◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)サッカー日本代表が挑むグループステージ第2節・チュニジア戦は、1930年からはじまったワールドカップの通算1000試合目となります。このメモリアルマッチを担当するレフェリーは特別なウエアを着用。肩に金色のストライプが、袖に“Match 1000”と記された金色の記念パッチがほどこされるなど、節目の試合を彩る特別仕様となっています。FIF