織田家の家紋を表現したラテ（手前）（万松寺提供）戦国武将の織田信長ゆかりの寺として知られる名古屋市の「万松寺」が昨年、カフェを開いた。自分で抹茶をたてたり急須から湯飲みに入れたりと、日本文化を体験できる。9月開幕の愛知・名古屋アジア大会で訪日する外国人にも楽しんでもらいたい考えだ。「寺を残すには、守りではなくて攻めないと」。住職は信長の改革精神に背中を押され、さらなる拡充を目指している。（共同通