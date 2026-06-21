元フジテレビでフリーアナウンサーの永島優美（34）が20日、自身のインスタグラムを更新。元日本代表でサッカー解説者の父・永島昭浩氏（62）とのツーショットにツッコミが相次いでいる。「4年に1度、特に熱くなる父」とのサッカーW杯ごとに熱くなる父とのツーショットを披露。「熱すぎてブレてます（笑）」と茶目っ気たっぷり。「久しぶりにごはんを食べに行ったら、チュニジア戦に向け、熱いレクチャーを受けました」と父