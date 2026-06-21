20日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏と佐伯貴弘氏が、西武・古賀悠斗について言及した。捕手登録の古賀は同日のオリックス戦に『6番・指名打者』で出場し、5回に適時打を放った。古賀は昨季打率.228、24年も打率.228だったが、今季はここまで打率.336、3本塁打、20打点とバットでも存在感を示す。坂口氏は「バッティングの調子が良いので、キャッチャーはピッチャーによって変わっ