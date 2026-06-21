20日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、中日戦に先発し7回2/3を投げ1被安打10奪三振無失点の好投で3勝目を挙げた巨人・ウィットリーをリードした女房役の大城卓三捕手を褒めた。佐伯氏は「特別良かったかと言われたらそうでもなかったと思うんですよ。ドラゴンズがたくさんボール球を振ったというところがあったんですけど、序盤なかなかコントロールがまとまらない。ドラゴンズは