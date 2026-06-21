野球塾「J-PARK」の福原芳之代表が伝授…「置きティー」の効果を高めるコツ野球の打撃練習で定番の「置きティー」だが、何となく打っても効果は薄い。スイングを作る上で最も効果的な練習だからこそ、正しいやり方で行うことが求められる。徳島商やJR四国でプレーし、現在は徳島県の野球塾「J-PARK」の代表を務める福原芳之さんは、スイングの再現性を高めるための“3か条”を提唱している。置きティーは動かない球を打つため