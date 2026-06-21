日本が「人生観が変わる旅行先」世界第1位に輝いた。アドベンチャー旅行会社「エクスプロア・ワールドワイド」が旅行フォーラムの1500以上のコメントを分析した調査によると、単なる観光やリゾートを超えた、人生が変わるような旅へのニーズが世界的に高まっている。 【写真】やはり美しい…国籍にかかわらず心を動かされる風景がある 東京のネオン輝く繁華街や居酒屋から、京都の歴史ある寺