今日21日(日)も曇りや雨の所が多く、特に北陸と東北南部で雨が強まるでしょう。雷を伴い、激しく降る所もあります。東北北部も本降りの雨で、梅雨入りは秒読み段階と言えそうです。前線に伴う活発な雨雲北陸や東北へ今朝(21日)は、前線に伴う活発な雨雲が北陸(主に新潟県)から東北へと広がっています。北陸と東北南部では、今日は断続的に雨が降り、特に昼頃までは広い範囲で雨脚が強まるでしょう。雷雨になる所や、道路が冠水す