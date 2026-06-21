☆オリックス―西武（１３：００・京セラドーム大阪）オリックス＝九里、西武＝渡辺オリックスの九里は通算の投球回数が１４９９回１／３。これまで１８５人が達成した１５００投球回まで、あとアウト２つに迫っている。西武戦は今シーズン初登板。広島時代の２０２４年６月１３日に２安打で完封勝利をマークすると、昨年も登板した４試合は全て２失点以下に抑えて無傷の２勝。過去６試合に登板して３勝０敗の防御率１・６７