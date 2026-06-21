第１０８回全国高校野球選手権静岡大会の組み合わせ抽選会が２０日、富士市内で行われた。今大会は１０８校１０６チームが参加。最速１５０キロのプロ注目左腕・高部陸（３年）を擁し、連覇を狙う聖隷クリストファーは２回戦から登場。初戦で浜北西と富士宮西の勝者と対戦する。選手宣誓は富士市立の赤平大和主将（３年）に決まった。２８日に開会式、試合は７月４日にスタート。決勝は同２７日午前１０時からしずてつスタジア