「静岡県チャイルドサッカー大会ｉｎ御殿場」が６日、御殿場市陸上競技場で行われ、２７９人のちびっ子たちがハツラツとピッチを駆け回った。なるべく多くボールに関与できるよう、１チームは４人でＧＫなし。キッズ（未就学児）と小学１年生に分かれ、３９チームが６ブロックのリーグ戦形式で対戦した。