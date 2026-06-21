◆東海高校総体女子サッカー▽リーグ戦藤枝順心（静岡）９―０帝京大可児（岐阜）（２０日、静岡・ゆめりあ球技場）２枚の全国切符を懸けた東海高校総体女子サッカーリーグ戦がスタート。藤枝順心は帝京大可児（岐阜）に９―０で大勝し、２年ぶりの全国総体出場へ大きく前進した。開始から９分で３点を奪い、早々に勝負を決めた。前半４分のＣＫにＦＷ西梨恋（りこ、２年）が頭を合わせて先制すると、同７、９分にはＭＦ鈴