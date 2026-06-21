親友のさっちゃんと清水港の「ＭＡＲＳ２」で船キス釣りへ。今回は従来使用する竿やリールより、軽量かつ細くした道具で手軽に扱うライトタックルの釣り方で挑戦。終始アタリが続く絶好調な一日でした。シロギスの小気味良い引きを楽しみながら５４尾をゲット。数釣りを満喫して大満足の釣行でした。親友のさっちゃんと一緒に、清水港から出船する「ＭＡＲＳ２」で船キス釣りに行ってきました。梅雨入り前の穏やかな海は絶好の