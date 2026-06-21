日本代表ＦＷ上田綺世にとって、「１８」は特別な番号だ。２２年カタール大会で「２１」をつけた後、ストライカーを象徴する「９」で定着していたが、「１８」への変更をチームに直訴。２０２５年１０月の活動から背負う。元ドイツ代表ＦＷクリンスマンが好きだった父・晃さんが社会人リーグで背負っていた番号で、幼少期からその背中に憧れ、ボールを蹴ってきた上田にとってのエース番号だ。小学校３年時に入団した吉田ケ丘Ｓ