綾瀬はるかのものまねなどで知られるお笑い芸人・沙羅が、“ウシ活”をしたことを報告した。ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」が開催したイベント「み！るきーず感謝祭２０２６ 〜爆裂ホームパーティー〜」へ参加した沙羅は、「人生初の推し活ならぬウシ活へ！」と２０日までに自身のインスタグラムを更新。「ウシ活」とは、「Ｍ！ＬＫを応援する活動の総称」として、公式で定義されている。「アイドルってこんな尊いんだ。