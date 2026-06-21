将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Bリーグ第2試合、東武鉄道 北関東ブリッツァーズ 対 KOYOHD ノース・トラッズ神戸が6月20日に放送された。6局目で早くもカド番を迎え、窮地となった北関東。しかし、絶対的エースである東武鉄道 北関東ブリッツァーズの藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）の鮮やかな3連勝で大逆転に成功。フルセットの大激戦を制し、北関東が勝利で1位決定戦