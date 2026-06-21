ハラスメント対策が広がる現代において、時代に逆行する厳しい指導風景が注目を集めるラーメン店「王道家」（千葉・柏）の面接に、「甘ったれた自分を変えたい」と願う27歳の男性が挑んだ。【映像】「より楽なバイトをと転々としてきた」27歳男性の面接＆怒号が響く厨房の様子『改めて、取材しました。』（ABEMA）では、ホワイトな労働環境が広がる変化に着目し、あえて厳しい指導を行う現場を追った。その中で、独自の育成を