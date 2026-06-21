ホワイトソックスが２０日（日本時間２１日）、Ｘを更新。右太もも裏の張りで負傷者リスト（ＩＬ）に入りし、復帰へ向けて調整している村上宗隆内野手が、練習中に芝生の上でステップしながら左右に腕を振るダンスシーンを投稿した。ファンからは「一体何を踊ってるんだ？順調に治ってるみたいだね」「彼はいつ戻ってくるんだ？」「彼をＩＬから『移動』させるのはどう？」「ハムストリングは問題なさそうだし、彼を起用して」