6月20日、韓国・インスパイアアリーナで開催された『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』に、俳優のクォン・ナラとホ・ナムジュンがプレゼンターとして出演し大歓声を浴びた。【映像】美脚あらわ！ドレス姿のクォン・ナラ＆ホ・ナムジュンクォン・ナラは2012年にガールズグループ・HELLOVENUSのメンバーとしてデビュー。グループ時代から女優としても活動し、『あやしいパートナー〜Destiny Lovers〜』での好演が話題を集める。2020年