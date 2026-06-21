アメリカ・ユタ州で、コンビニに車が突っ込む瞬間を店の防犯カメラが捉えていた。運転していたのは未成年で、飲酒運転などの疑いで逮捕されたという。ゆっくり動き出した車が急激にスピードを上げ…ガラスの壁を突き破って店内に入ってきた白い車。店内の棚や冷蔵庫はなぎ倒され、衝撃で商品があたりに散乱した。アメリカ・ユタ州で7日未明、コンビニに車が突っ込む瞬間を店の防犯カメラが捉えていた。店の外から捉えられた映像を