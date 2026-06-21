未知との出会いが、心を躍らせる。18年には「あゝ、荒野前編」で「日本アカデミー賞」最優秀主演男優賞に輝くなど、高い演技力が評価される俳優菅田将暉（33）。19日に公開された、映画「黒牢城（こくろうじょう）」（黒沢清監督）では牢屋にとらわれた危険な天才軍師・黒田官兵衛を熱演した。30代になり、家庭を持ちながら、自身の演技や経験に向き合う菅田の言葉の端から実直な人柄が見えた。【加藤理沙】★「脳みそフル回転」