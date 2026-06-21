今の仕事が将来どこで役に立つのか、わからないまま続けている。そんな人は多いのではないだろうか。サンダンス映画祭で、日本人初となるグランプリを獲得した映画監督・長久允さんは、学生時代から映画の道を夢見るも、32歳まではその夢を封じ、映像制作に携わるサラリーマンをしてきた。『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』を上梓し、「あの時間があったから、今の仕事がある」と振り返る長久さん