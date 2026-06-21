◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦スウェーデン１―５オランダ（２０日、ヒューストン競技場）【ヒューストン（米国）２０日＝岡島智哉】オランダはスウェーデンに５―１で大勝し、決勝トーナメント進出を決定的とした。＊＊＊試合前日、ＭＬＢアストロズの本拠地「ダイキンパーク」の近くを歩いていると、オランダのユニホームを着ているサポーターの多くが、球場の中に吸い込まれていくのを目撃した。こちらで