ブルワーズのパット・マーフィー監督（67）が、チームが試合のない26日に腰の手術を受け、オールスター休暇中に股関節の処置を受ける予定だとAP通信が20日（日本時間21日）に報じた。マーフィー監督は「試合を欠場するつもりはない」と話しているが、腰の不調は股関節の問題と関連しているという。手術の詳細については明らかにしなかったが、痛みは悪化していると説明した。「こんな状態では生活できない。だから手術を受け