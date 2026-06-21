現地6月20日、英国王室が主催する競馬の祭典「ロイヤルアスコット」が閉幕した。主催者発表によると、エイダン・オブライエン調教師が14度目のリーディングトレーナー、ライアン・ムーア騎手が13度目のリーディングジョッキーに輝いた。また、クールモア陣営は開催8勝を挙げ、2017年のリーディングオーナー表彰創設以降で最多となる勝利数を記録した。【ゴール前】A.オブライエン師、ロイヤルアスコット通算100勝…ゴールドカッ