現地6月21日、英国王室が主催する競馬の祭典「ロイヤルアスコット」最終日に行われたクイーンアレクサンドラステークス（芝約4350m）は、ライアン・ムーア騎乗のイリノイ（牡5・愛・A.オブライエン）が優勝。オブライエン調教師とムーア騎手に今開催7勝目をもたらした。【直線の攻防】オブライエン＆ムーア、開催7勝目…ロイヤルアスコット昨年のゴールドカップ2着馬イリノイは、直線入口で先頭に立つと、フレンチマスターとの