2年連続で日本から参戦したサトノレーヴは、昨年に続いて惜しくも2着。ロイヤルアスコット日本馬初制覇まであと一歩に迫ったが、わずかハナ差で大金星を逃した。レースはゴール前で4頭が横一線に並ぶ大接戦。サトノレーヴは外から力強く末脚を伸ばし、一度は差し切るかに見えた。しかし最後の最後に内から伸びたアルメラクがわずかに前へ出ており、写真判定の末にハナ差の2着。悲願達成は目前でこぼれ落ちた。騎乗したライアン・