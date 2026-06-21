現地6月20日、英国王室の競馬の祭典「ロイヤルアスコット」最終日に行われたクイーンエリザベス2世ジュビリーステークス（G1・芝1200m）は、トム・マーカンド騎乗のアルメラク（牡4・英・W.ハガス）が優勝。日本から参戦したサトノレーヴ（牡7・美浦・堀宣行厩舎）との大接戦をハナ差で制し、G1初制覇を飾った。【写真判定】わずかに遅れをとったサトノレーヴ…QE2世ジュビリーSレースはオーストラリアのジョリースターが残り1