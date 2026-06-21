6月21日に水沢競馬場で行われる岩手競馬上半期の総決算、第54回一條記念みちのく大賞典（M1・ダート2000m）が注目を集めている。昨年史上初の3歳馬Vを成し遂げたリケアカプチーノが連覇に挑むほか、今春岩手へ移籍したラッキードリームなど実力馬が顔を揃えた。 中心となるのは昨年の覇者リケアカプチーノ。春は去勢の影響もあって本調子を欠いたが、前走あすなろ賞では2着と復調気配を示した。菅原勲調教師も「調子は良くな