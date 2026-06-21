意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「米中首脳会談」です。ビジネス主体で、台湾を巡り大きな転換を迎える外交5月にトランプ大統領は9年ぶりに北京を訪問、習近平国家主席と米中首脳会談を行いました。今回、非常に注目されたのは台湾を巡る問題です。アメリカは、1979年に中華人民共和国と国交を樹立。台湾とは国交断絶する代わりに、台湾の安全保障