台風7号は、午前6時現在、フィリピンの東を時速20?の速さで西北西に進んでいます。台風は今日21日(日)には暴風域を伴い、明日22日(月)には「強い」勢力に発達する見込みです。その後25日(木)には沖縄の南まで進む予想で、沖縄では台風の接近前から高波などの影響が出る可能性があります。早めに台風への対策を行ってください。台風7号は「強い」勢力に発達沖縄は早くもうねりの影響昨日20日(土)発生した台風7号は、フィリピンの