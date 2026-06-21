スイーツとアートが出会う特別なプロジェクト「SWEETS MEETS ART」がついにフィナーレを迎えます。PRESS BUTTER SANDとArtStickerによるコラボレーション第4弾では、アーティスト・奥村彰一氏が手掛ける限定パッケージの「バターサンド〈ラムレーズン〉」が登場。味わいだけでなく、アート作品としても楽しめる一品に仕上がっています。大人のご褒美スイーツとしては