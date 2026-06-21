ホルムズ海峡周辺に展開するアメリカ中央軍は20日、「ホルムズ海峡における商船の航行は増加した」とSNSに投稿しました。「本日も国際航路の安全な航行は維持されている。55隻の商船が通過し、多くの貨物と1700万バレル以上の石油が世界の市場に輸送された」としています。これに先立ち、イランの軍事当局は、イスラエル軍がレバノンへの攻撃を続けていることを理由に「ホルムズ海峡を封鎖する」と発表していました。